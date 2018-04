Bilan des matchs aller des équipes espagnoles en Europe

La Ligue des Champions et l’Europa League ont repris du service cette semaine. Pour l’heure, quatre équipes espagnoles sont encore en course : Trois en C1 et une en C3.

Le FC Barcelone et le Real Madrid ont déja un pied en demi-finale grâce à une victoire respective. Les Merengues se sont imposés 3-0 contre a Juventus, tandis que les Blaugranas 4-1 au Camp Nou contre l’AS Roma le jour d’après pour le compte des phases aller de Ligue des Champions. Le FC Séville s’est par ailleurs incliné 1-2 sur sa pelouse contre le Bayern Munich mais tout reste encore possible pour les coéquipiers de Nolito.

En Europa League, l’Atlético Madrid s’est imposé 2-0 face au Sporting Lisbonne au Wanda Metropolitano pour les quart de finales aller. Une belle opération du côté des espagnols qui comptent conquérir à nouveau l’Europe !