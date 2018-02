Betis v Real Madrid, 3-5 : Remontada au Benito Villamarin !

Action-réaction ! Le Real Madrid s’est imposé 3-5 ce dimanche soir face au Bétis Séville et réalise une belle remontada au Benito Villamarin, après avoir été mené au score à la mi-temps.

Marco Asensio a une nouvelle fois montré son efficacité et que Zidane avait raison de lui faire confiance en inscrivant un but après onze minutes de jeu (11e, 0-1). Auteur d’un beau but face au PSG en Ligue des Champions, l’attaquant espagnol a été titularisé aux côtés de Cristiano et Vazquez. Le technicien français en a profité pour tourner son effectif laissant Kroos repos, alors que Modric, Isco, Benzema et Varane débutaient sur le banc. Après avoir bien entamé la rencontre Marcelo quittait la pelouse suite à un claquage, remplacé par Theo Hernandez (30e). Une absence qui s’est rapidement sentie puisque les Sévillans ont profité du changement et Mandi égalisait lors de la demi-heure de jeu ! Joaquin s’arrachait pour sauver la sortie de but à gauche, et adressait ensuite un centre précis. L’international algérien dominait Casemiro dans les airs, et marque (30e, 1-1).

Quelques minutes avant la pause, Nacho inscrivait un but contre son camp. Dans la surface, Firpo frappait fort du gauche, le ballon n’est que dévié par Navas, la sphère ricochait sur Nacho qui la poussait malencontreusement dans son propre but (37e, 2-1). Les Beticos menaient à la pause. En seconde période, les madrilènes montraient un tout autre visage. Sergio Ramos projetait le cuir au fond des filets, sur un corner sortant de Vazquez et permettait aux siens de revenir au score (50e, 2-2). Mais le Real Madrid ne s’arrête pas la, Asensio s’offrait un doublé après un magnifique festival de Carvajal dans son couloir droit après avoir dribblé Joaquin et centrait à ras de terre pour l’attaquant merengue qui concluait d’un plat du pied (59e, 2-3). Cristiano Ronaldo qui s’est montré silencieux en début de rencontre a fini par se réveiller et envoyait un vrai boulet de canon du droit qui trompait Adan (65e, 2-4). Le Betis n’a pas dit son dernier mot puisque Sergio Leon qui venait d’entrer en jeu marquait d’une belle reprise du droit (85e, 3-4). Zinedine Zidane a choisi de faire sortir Cristiano en fin de match (89e), pour faire entrer Benzema à sa place.. coaching payant ! L’attaquant français à peine entré en jeu se payait les Andalous en pliant la rencontre avec un cinquième but dans le temps additionnel (90+2, 3-5).

Le Real Madrid s’est fait peur ce soir, mais a su relever la tête face à une équipe du Bétis qui s’est montrée coriace et redoutable.