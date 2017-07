Betis : Réunion décisive pour Ceballos, Real ou Barça ?

Dani Ceballos s’est déplacé ce mardi au stade Benito Villamarin pour communiquer la décision de son futur au Betis. Le Real Madrid et le FC Barcelone sont depuis quelques jours à la course pour recruter le jeune milieu de terrain selon AS.

Le même média précise que ce dernier serait proche de l’équipe merengue qui a transmis une offre de 20 millions d’euros. Le but serait de disputer la pré-saison aux Etats-Unis avec les hommes de Zidane et d’être prêté une année à Heliopolis. Ce qu’offre le FC Barcelone est une intégration directe à l’effectif, étant à la recherche d’un milieu. La décision finale reviendra au jeune Espoir espagnol, qui ne devrait pas tarder à la communiquer.