Bayern Munich v Real Madrid, 1-2 : La machine de guerre en route vers le triplé !

Le Real Madrid ne cesse de prouver que la Ligue des Champions est une compétition taillée pour le club espagnol. Ce soir, les hommes de Zinedine Zidane se sont imposés 2-1 contre le Bayern Munich, pour le compte de la demi-finale aller de C1 et devront confirmer à l’aller leur billet pour la finale.

Les Bavarois avaient pourtant bien dominés les madrilènes et menés ces derniers au score lors de la première demi-heure de jeu après l’ouverture du score de Kimmich (28e, 1-0). C’est alors Marcelo qui égalisait pour les siens (44e) avant de regagner le vestiaire (1-1).

Le Real Madrid a pris l’avantage et également une belle option avec un but inscrit par Asensio (44e), de quoi assurer une place en finale. En route vers la troisième C1 consécutive ? Rien n’est encore joué, puisqu’il reste un match retour à Santiago Bernabéu. Le Bayern est capable de revenir mais devra marquer au moins deux buts lors du retour, la semaine prochaine. Ces derniers ont du par ailleurs, faire face à une blessure de Robben touché musculaire ment et remplacé par Alcantara dans la foulée.

La réaction de Zinedine Zidane : “On est contents de notre prestation, de notre match, de ce qu’on a fait. C’est jamais facile de venir gagner ici. On le refait cette année. On peut être contents de ce que l’on a fait. Il y a encore le match retour, sachant que dans le foot rien n’est jamais acquis. (Au match retour) Il faudra de toute façon refaire un gros match. On a gagné à l’extérieur, c’est bien, il ne faut pas sous-estimer ce qu’on a fait. Les matches ne sont jamais joués d’avance. Il va falloir travailler, bien jouer pour aller en finale, mais on peut être très contents de ce que nous avons fait ensemble ce soir.”