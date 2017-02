Bayer Leverkusen v Atletico Madrid, 2-4 : Les colchoneros mettent un pied en quarts

Soirée de folie à la BayArena ! L’Atlético Madrid s’est imposé 2-4 face au Bayer Leverkusen ce mardi soir, pour le compte des huitièmes de finales aller de Ligue des Champions.

Le duo français Griezmann – Gameiro était au rendez-vous en offrant un beau spectacle face aux allemands. L’ancien attaquant sévillan a de nouveau réalisé une excellente prestation, à l’image de son dernier match contre le Sporting Gijon le week-end dernier, en ayant inscrit un triplé. Ainsi, les colchoneros ont offert leur meilleur version de la saison et mettent un pied et demi en finale de C1 en assurant quatre buts à l’extérieur grâce à un but de Saul Niguez (17e), Griezmann (25e), Gameiro (58e, sur penalty) et Fernando Torres (86e) en fin de rencontre. Du côté de la formation allemande, Bellarabi a pu réduire l’écart à l’entame de la seconde période (48e) et l’erreur de Savic inscrivant un but contre son camp. Suite à une accumulation de carton jaune, Diego Simeone devra se passer de Gabi et Felipe Luis pour le match retour à Vicente Calderon.