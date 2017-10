Barcelone v Las Palmas, 3-0 : Le Barça victorieux sans supporters

L’histoire du football retiendra cette triste après-midi. Alors que l’indépendance catalane se joue aujourd’hui, le FC Barcelone s’impose face à Las Palmas dans une ambiance très particulière.

Au Camp Nou, les chants des supporters ont laissé place au silence. Pour cette septième journée du championnat espagnol, le Barça et Las Palmas se sont affrontés dans une arène vide. En marge du référendum portant sur l’indépendance de la Catalogne et face aux violences survenues plus tôt dans la journée, la police de Catalogne a décidé que le match soit disputé sans public afin d’éviter l’envahissement du terrain. Mis sous pression par la Fédération qui refusait de reporter la rencontre, le FC Barcelone a été contraint de jouer, sous peine d’être sanctionné d’un retrait de six points et de sanctions économiques supplémentaires.

Le football et la politique ne font pas bon ménage. A l’heure où le chaos règne dans les rues de la Catalogne, il est difficile pour les supporters d’avoir le cœur au football. Sans soutien ni applaudissements, les joueurs ont tenté de faire en sorte que le football reprenne ses droits. Dans un climat tendu sur le terrain, les Barcelonais ont fait face à une équipe de Las Palmas dominatrice et organisée en première période. Si Lionel Messi crée plusieurs fois le danger sur la cage des Amarillos, c’est Jonathan Calleri qui fait le plus trembler Ter Stegen.

Il a fallu attendre la seconde période et les entrées d’Ivan Rakitic et Andrès Iniesta, à la place de Paulinho et Aleix Vidal pour que le match bascule en faveur du FC Barcelone. Les Blaugrana monopolisent le ballon et multiplient les occasions. Sur l’une d’elles, Sergi Busquets de la tête finit par trouver les filets de Chichizola sur un corner frappé par Messi (49e). Le Barça confisque le ballon à son adversaire, Luis Suárez, puis Messi manquent d’alourdir le score, mais l’Argentin ne se fait pas prier et inscrit le deuxième but de la rencontre, sur un bon service de Denis Suárez (70e). Luis Suárez met fin au suspense quelques minutes plus tard et trouve à son tour Messi pour le doublé (77e).

Une septième victoire en championnat des joueurs de Barcelone et de La Pulga qui auraient sans doute préféré célébrer ça autrement.