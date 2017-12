Barcelone v Deportivo, 4-0 : Doublé de Paulinho, et les Blaugranas prennent le large

Le FC Barcelone s’est imposé 4-0 contre La Corogne ce dimanche soir, et prend le large dans le classement avec 11 points supplémentaires sur son dauphin.

Le Barça s’est directement mis dans le bain avec une première occasion provoquée dès la troisième minute d’un tir de Messi sur le poteau. Dans la foulée, l’arbitre annulait un but de Paco Alcacer suite à une position de hors-jeu, après une passe de l’attaquant argentin (7e). Les Galiciens se sont montrés eux assez fébriles ce soir mais très chanceux puisque les hommes de Valverde ont manqué plusieurs occasions et frappés à plusieurs reprises sur le poteau avant de faire face à un nouveau blessé qui rejoindra l’infirmerie. En effet, cette fois-ci, c’est Paco Alcacer qui a demandé le changement en pleurs après avoir reçu un coup, remplacé par Aleix Vidal après vingt minutes de jeu. L’attaquant espagnol manquera le Clasico la semaine prochaine et sera écarté des terrains pendant près de trois semaines.

C’est Suarez qui finissait par ouvrir le score suite à une passe magistrale d’Iniesta qui a passé toute la défense (29e, 1-0). Encore une fois, Messi se heurtait au poteau (37e) mais Paulinho réussissait à trouver le chemin des filets avant que Mateu Lahoz ne siffle la mi-temps quelques minutes plus tard (41e).

Dès la reprise, Luis Suarez récidivait et inscrivait un doublé sur un beau centre de Sergi Roberto (47e). Le Barça s’est régalé jusqu’à ce que Messi ne touche le poteau pour la troisième fois. Une demi-heure avant la fin de la rencontre, l’arbitre sifflait penalty en faveur des blaugranas pour une faute de Valverde sur Luis Suarez mais que Messi manquait, bien capté par le gardien galicien (70e). Si cela ne réussissait pas à l’Argentin ce soir, Paulinho lui, s’offrait un doublé après une belle combinaison avec Jordi Alba et clôturait le festival de buts ce soir au Camp Nou. Grâce à ce succès et le faux pas de Valence, les Catalans prennent onze points d’avance alors que les merengues ont vu leur match reporté, après avoir disputé le mondial des Clubs samedi soir à Abu Dhabi. Une belle avance avant le Clasico de la semaine prochaine !