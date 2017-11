Barcelone-Séville : le déclic pour Suarez ?

Muet depuis la mi-octobre et un but face à l’Atlético Madrid, Luis Suarez se voit de plus en plus critiqué de l’autre côté des Pyrénées pour son manque d’efficacité. La réception de Séville sera pour lui l’occasion de faire taire ces critiques.

Incapable de marquer le moindre but depuis cinq rencontres avec le FC Barcelone, Luis Suarez ne traverse pas la période la plus simple de sa carrière en cette fin d’année 2017. Maladroit face à l’Olympiakos cette semaine en Ligue des Champions, l’ancien Red de Liverpool manque parfois de réussite devant les buts, mais possède cependant le principal pour un attaquant, les occasions. Contre le club Grec ce mardi, Suarez s’est en effet procuré plus de trois situations nettes de but, gâchées toutes plus ou moins par la belle performance de Silvio Proto dans les cages. Heureusement pour l’Uruguayen, toues les défenses ne feront pas toujours le match de leur vie, et il y a de belles raisons de croire à un réveil tonitruant du numéro 9 catalan dès ce week-end.

Séville à la dérive derrière

Contre un FC Séville loin d’être imperméable défensivement, le natif de Salto devrait en effet avoir l’occasion de retrouver enfin le chemin des filets, surtout s’il continue à recevoir de bons ballons de Messi et compagnie. Contre des Andalous pas vraiment favoris – 1120€ sont à gagner avec le bonus Bwin Wincomparator en cas de succès de Séville ! – et qui cherchent la bonne formule derrière – 3 défenses différentes sur les 5 derniers matches et 10 buts encaissés en quatre rencontres – les occasions ne devraient pas manquer, surtout si le Barça enclenche le mode « machine » comme depuis le début de saison en championnat.

Pour le moment muni de quatre points d’avance sur Valence, et de huit sur le Real, le club catalan pourrait profiter de ce dernier match avant la trêve pour mettre la concurrence KO dans la course au titre. Luis Suarez, lui, pourrait faire taire les critiques de ses détracteurs comme il l’a toujours fait au cours de sa carrière. Soyez prêts samedi, El Pistolero le sera.