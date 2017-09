Barça : Zéro recrue, des démissions attendues, un mercato désastreux

Zéro recrue. Le FC Barcelone a réalisé l’un des pires mercato de tous les temps cette saison. Ces deux derniers jours, plusieurs noms avaient pourtant été cités mais aucun ne rejoindra le club après l’arrivée de Paulinho et de Dembélé. Le club avait pourtant vendu des noms tels que ceux de Coutinho, Mahrez, Seri, et même Di Maria à la dernière minute.Les supporters sont en colère après la direction, qui a convoqué samedi à 12h l’ensemble des dirigeants, afin de donner une conférence de presse.

Dernièrement, Agusti Benedito, candidat malheureux à l’élection à la présidence du club en 2015 face à Josep Maria Bartomeu, s’est rendu vendredi matin dans les locaux du club pour solliciter les bulletins nécessaires à cette récolte de signatures pour mettre en place un motion de censure. “Le FC Barcelone vit une crise institutionnelle, sociale et économique qui nous oblige à démettre l’actuel président et ses conseillers. Bartomeu est hors de contrôle depuis plusieurs semaines”, a-t-il déclaré devant les locaux du club à la presse. Le départ de Neymar a provoqué un grand froid et la zizanie ou sein du FC Barcelone. C’est la crise. Samedi, la conférence de presse devrait apporter du changement, et de nombreuses démissions sont attendues.

Le bilan du mercato du FC Barcelone :

Arrivées: Semedo, Deulofeu, Paulinho, Dembele

Départs: Munir (prêt), Neymar, Mathieu, Tello, Samper, Masip.