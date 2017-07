Barça : Yerry Mina signera en 2018

Le FC Barcelone veut assurer son avenir. Selon Marca, le milieu de terrain de Palmeiras Yerry Mina, vêtira le maillot blaugrana. L’un des agents du joueur colombien s’est manifesté sur le site web FCInternews à ce propos.

“Pour le moment, il reste au Brésil. Et après, en 2018, il arrivera dans le championnat espagnol. Quasiment tout est bouclé. Son rêve a toujours été de jouer pour le Barça. Pourquoi devrait-il arrêter d’espérer lorsque tout est en train de se faire selon mon point de vue, du meilleur projet technique pour lui. Il restera une autre année à Palmeiras car il se sent bien et veut rester fixer sur le Mondial. Pour moi, il y a zéro possibilités que les choses changent”, a-t’il expliqué sans clarifier si le joueur atterrira au Camp Nou en janvier 2018 ou l’été prochain. Mais cela devrait se faire juste après la Coupe du Monde qui se disputera en Russie.