Barça : Voici à quoi devrait ressembler l’équipement 2018/19

Avant mai 2018, le FC Barcelone communiquera sur ses prochains équipements, mais comme l’a dévoilé le site spécialisé, le maillot domicile gardera les traditionnelles rayures qui seront assez étroites et le reste de l’uniforme devrait être de couleur bleu marine, assez sombre et même presque noir. Par rapport à cette année, les rayures seront plus étroites avec des manches simples et assez fines.

Voici l’image de ce que pourrait ressembler l’équipement domicile du FC Barcelone de la saison 2018/19: