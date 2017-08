Barça : Vermaelen et André Gomes incertains pour le Gamper

Le FC Barcelone se prépare à recevoir Chapecoense lundi prochain pour le Trophée Johan Gamper. Deux joueurs sont incertains et ne devraient pas être présents à l’occasion : Vermaelen et André Gomes.

Le défenseur central belge souffre d’une contusion à la rotule du pied gauche. André Gomes a également été victime d’un coup à la jambe gauche et récupère pour être prêt en Supercopa. Le trophée Joan Gamper servira également comme présentation officielle de l’équiper et sera le dernier match amical du FC Barcelone. Les hommes de Valverde affronteront le Real Madrid le 13 et 16 août prochain.