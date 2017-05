Barça v Villarreal, 4-1 : La MSN a encore frappée !

Les supporters du FC Barcelone ont assisté ce samedi après-midi à un vrai spectacle au Camp Nou. La MSN était au rendez-vous face à Villarreal pour la 37ème journée de Liga. Un match important et trois points précieux pour continuer à lutter à la course au titre. De quoi mettre un peu plus de pression au Real Madrid qui joue ce soir à 20h45 contre Granada.

Neymar ouvrait le score lors de la première demi-heure de jeu, sur un but qui n’a pas été signalé pour position de hors-jeu de quelques centimètres (21e, 1-0). Mais désillusion pour les Catalans puisque Bakambu réduisait le score avant la pause, d’une sublime frappe placée du pied droit (31e, 1-1). En très grande forme, Messi permettait de redonner l’avantage aux siens juste après le retour des vestiaires, enchaînant sur une bonne dynamique en championnat (46e, 2-1). Tout juste suivi par son coéquipier uruguayen qui creusait l’écart d’une frappe puissante déclenchée dans la foulée (70e, 3-1). Pour couronner le tout, La Pulga obtenait un penalty et le transformait d’une Panenka parfaitement exécutée et s’offrait un doublé (4-1).

Cette victoire importantissime pour les hommes de Luis Enrique, avant de se déplacer à Las Palmas pour disputer l’avant dernier match de la saison.