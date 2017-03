Barça v Valence, 4-2 : Soirée de prestige au Camp Nou

Festival de buts au Camp Nou ! Le FC Barcelone a renoué avec la victoire, après sa défaite contre La Corogne (2-1) la semaine passée, à Riazor. Luis Enrique a opté pour le même onze qu’il avait aligné comme face au Paris Saint-Germain lors de la Remontada en Ligue des Champions avec son 3-4-3. Du côté de Valence, Munir et Montoya effectuaient leur retour au Camp Nou.

Messi était positionné en libero juste derrière le trio Neymar, Suarez et Rafinha. Les deux brésiliens étaient de retour dans la convocation, après voir été blessés tous les deux et absents en Galice. Le défenseur français Mangala, ouvrait le score d’une tête imparable pour Ter Stegen (30e, 1-0) à la demi-heure de jeu. Quelques minutes plus tard, Suarez égalisait pour Barcelone sur une touche astucieusement jouée par Neymar (36e, 2-0). Munir répondait à l’Uruguayen dans le temps additionnel sans célébrer son but, prêté par son club formateur à Valence (45+2, 1-2).

En deuxième période, Messi permettait d’égaliser, transformant son penalty frappant en plein centre (46e, 2-2), après que Mangala ait écopé d’un deuxième carton jaune en retenant Suarez par le maillot. L’attaquant argentin récidivait dix minutes plus tard en inscrivant un doublé et permettait de donner l’avantage aux siens (54e, 3-2). Si les blaugranas ont enchaîné à plusieurs reprises les occasions, André Gomes inscrivait son but contre son ancienne équipe sans le célébrer permettant aux Catalans de faire un break. Les hommes de Luis Enrique se sont imposés 4-2 sur leur pelouse, avec notamment la suspension de Messi lors du prochain déplacement à Granada, après la trêve internationale.