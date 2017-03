Barça v Valence (20h45) : Interdiction de perdre au Camp Nou

Interdiction de se louper à nouveau. C’est le mot d’ordre qui circule dans le vestiaire du Barça, après la défaite contre La Corogne à Riazor (2-1), la semaine passée et avec la pression mise par le Real Madrid avec leur victoire à San Mames samedi soir.

Les hommes de Luis Enrique reçoivent ce dimanche, Valence au Camp Nou avec le retour de Neymar et Rafinha qui étaient les deux grands absents lors de la dernière rencontre. Jeremy Mathieu devrait recevoir également l’accord médical, depuis sa blessure à Calderon contre l’Atletico Madrid il y a quelques jours. Le retour des deux brésiliens apportera une meilleure dynamique et le retour au système du 3-4-3. Samuel Umtiti qui avait été laissé au repos face à l’équipe galicienne sera également aligné ce soir contre les ché. Ces derniers se déplacent au Camp Nou avec les absences de Santi Mina, Nani et Mario Suarez, qui ce dernier souffre d’une gastro-entérite de dernière minute. Des absences très importantes du côté de Valence.

Le 11 probable du Barça: Ter Stegen; Mascherano, Piqué, Umtiti; Iniesta, Busquets, Rakitic, Messi; Neymar, Suarez, Sergi/Rafinha.

Le 11 probable de Valence: Diego Alves; Montoya, Garay, Mangala, Gaya; Parejo, Soler, Cancelo, Orellana, Munir, Zaza.