Barça v Sporting (20h45) : Pas de répit pour les Catalans

C’est la dernière journée de phases de groupes de Ligue des Champions. Ce soir, le FC Barcelone le Sporting Lisbonne au Camp Nou, contre une équipe qui a besoin de gagner et la Juventus de perdre contre l’Olympiakos pour qu’ils puissent passer.

Même si le FC Barcelone est déjà qualifié, Valverde n’a convoqué aucun joueur de la réserve et préfère rester méfiant. Le retour de Gerard Deulofeu et de Nelson Semedo complètent un groupe de 18 alors qu‘Iniesta, Umtiti Rafinha, Mascherano, Dembélé et Arda Turan sont toujours blessés. Vermaelen devrait être titulaire en défense central de nouveau pour combler l’absence de l’Argentin et du Français, toujours à l’infirmerie.

Le 11 probable du Barça : Ter Stegen; Sergi Roberto, Piqué, Vermaelen, Digne; Denis Suarez, Busquets, André Gomes; Alcacer, Messi, Deulofeu.

Le 11 probable du Sporting : Rui Patricio; Piccini, Coates, Mathieu, Coentrao; Carvalho, Battaglia; Gelson Martins, Fernandes, Acuna; Dost.