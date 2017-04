Barça v Séville, 3-0 : Les Andalous coulent au Camp Nou

Rien ne vas plus pour les Andalous depuis quelques temps et ce, depuis l’élimination en huitièmes de finale de Ligue des Champions contre Leicester. Le FC Séville s’est incliné 3-0 au Camp Nou, pour le compte de la 29ème journée de Liga.

C’était une affiche à la fois dangereuse et importante pour les hommes de Luis Enrique, qui ont été supérieurs à ceux de Jorge Sampaoli. Grâce à un doublé de Messi et un but Suarez en grande forme, le Barça a remporté trois points précieux avant le Clasico qui se dispute dans quelques jours (23 avril).