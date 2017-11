Barça v Séville (20h45) : Match de gala au Camp Nou

Le FC Barcelone reçoit le FC Séville au Camp Nou (20h45), pour le compte de la onzième journée de Liga. Les hommes d’Ernesto Valverde devront offrir leur meilleure version face à ceux de Berrizzo qui sont en très grande forme.

Avec neuf victoires et un match nul, les blaugranas n’ont toujours pas trouvé la défaite et souhaitent continuer leur belle entame de saison. Ce sera un match compliqué face au FC Séville qui demeure être toujours un rival dangereux pour les Catalans privés de plusieurs joueurs à l’infirmerie. Ainsi, Paulinho devrait accompagner Rakitic et Busquets au milieu de terrain. Du côté de Séville, ce sera un onze de gala qui sera aligné, avec la présence de Ben Yedder en pointe.

Le 11 probable du FC Barcelone : Ter Stegen; Semedo, Piqué, Umtiti, Alba; Rakitic, Busquets, Paulinho; Denis, Messi, Suarez.

Le 11 probable du FC Séville : Rico; Corchia, Kjaer, Lenglet, Escudero; Nzonzi, Pizzaro; Sarabia, Banega, Nolito; Ben Yedder.