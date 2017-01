Barça v Real Sociedad, 5-2 : Les blaugranas assurent leur qualification et déroulent au Camp Nou

Le FC Barcelone est la dernière équipe qualifiée pour les demi-finales de Copa del Rey, après Alaves, l’Atlético Madrid et le Celta Vigo. Les hommes de Luis Enrique se sont imposés avec un score de 5-2 au Camp Nou ce jeudi soir, face à la Real Sociedad. Les basques n’ont pas démérité puisqu’ils ont tout de même effrayés les catalans, qui se sont réveillés en fin de rencontre.

Denis Suarez ouvrait le score après une dizaine de minutes de jeu (17e, 1-0). Le jeune milieu de terrain a inscrit son deuxième but sous les couleurs du Barça en deux matchs, sur une frappe croisée au ras du sol. La première période fut totalement différente de la seconde qui a été plus intéressante et dynamique. Messi permettait aux siens de prendre le large en transformant un penalty puissant et imparable pour Rulli (55e, 2-0). Les Txuris Urdin ont réduit le score après une erreur d’André Gomes au départ de l’action et s’en allait battre Cillessen d’un joli lob (62e, 2-1). Les Catalans n’ont pas laissé les basques rêver plus longtemps puisque Suarez très bien servi par son coéquipier argentin triplait la mise (63e, 3-1). La Real Sociedad n’a pas abdiqué tout de suite et a répliqué par un but de Willian José sur un mauvais placement de Samuel Umtiti (73e,3-2).

Entré en jeu à la place de Neymar, Arda Turan n’a pas perdu de temps pour placer le quatrième but et donner aux blaugranas deux buts d’écarts afin d’assurer la qualification (80e, 4-2). C’était un Barça des grands soirs ! En prime, Denis Suarez s’offrait un doublé et une belle statistique de trois buts en deux matchs seulement. Qualifiés, Catalans connaîtront leur prochain adversaire vendredi lors du tirage des demi-finales à partir de 12 heures.