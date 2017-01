Barça v Real Sociedad (21h15) : Assurer la qualification en demi-finale

Dix ans après, le FC Barcelone avait enfin pu trouver la victoire à Anoeta face à la Real Sociedad. Les blaugranas s’étaient imposés 1-0 la semaine dernière contre les basques lors du match aller de Copa del Rey, et devront assurer la victoire ce jeudi au Camp Nou.

Luis Enrique a donné la liste des 18 joueurs convoqués pour le match de ce soir face aux Txuri-Urdins. Iniesta , Busquets, et Rafinha sont blessés et le brésilien n’a pas reçu l’accord médical. Ter Stegen sera en tribunes puisque c’est Cillessen qui est titulaire en Copa del Rey. Si les blessés se succèdent à l’infirmerie, Javier Mascherano est lui de retour après avoir purgé son match de sanction. Le technicien catalan a montré également sa confiance envers Aleix Vidal en conférence de presse et n’a pas tari d’éloges envers le latéral qui a été longuement écarté du groupe.