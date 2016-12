Barça v Real, 1-1 : Les merengues arrachent le nul au Camp Nou

C’est le match que tout le monde attendait. Le Barça recevait le Real Madrid à l’occasion du grand Clasico pour le compte de la quatorzième journée de Liga. Les hommes de Zinedine Zidane et ceux de Luis Enrique se sont neutralisés 1-1 au Camp Nou.

Les premières minutes de jeu annonçaient la couleur puisqu’un penalty n’a pas été sifflé suite à une faute de Mascherano sur Lucas Vazquez. Pour l’ouverture du score, il fallait attendre la seconde période pour voir Suarez inscrire de la tête son neuvième but en championnat, sur un coup franc bien tiré de la part de Neymar (52e, 1-0). Si la première mi-temps était dominée par les madrilènes, la seconde fut entièrement maitrisée par les blaugranas qui ont multiplié les occasions, et ce, depuis l’entrée d’Iniesta, à la place d’André Gomes. Le rythme de cette fin de rencontre a été néanmoins saccadé et haché par de nombreuses fautes, une d’Arda Turan, qui permettait à Sergio Ramos d’égaliser à trois minutes de la fin (90e, 1-1)

Ce match nul ne permet pas aux blaugranas de rattraper leur retard face aux merengues qui est toujours de 6 points.