Barça v PSG, 6-1 : Remontée historique des blaugranas !

Ce match restera gravé à jamais dans l’histoire du football et surtout ancrée dans celle du FC Barcelone. Les blaugranas se sont imposés 6-1 au Camp Nou face au Paris Saint-Germain, pour le compte des huitièmes de finales retour de Ligue des Champions ce mercredi soir. Après un scénario incroyable, les hommes de Luis Enrique ont su renverser la tendance, après s’être inclinés 4-0 à l’aller au Parc des Princes.

C’est Luis Suarez qui a annoncé la couleur après deux minutes de jeu en ouvrant le score sur une action confuse dans la surface du PSG. Avant la pause, Kurzawa inscrivait un but contre son camp sur une talonnage ratée d’Iniesta qui revenait sur Trapp et déviée par la suite (41e, 2-0). Messi relançait la machine et ne tremblait pas face aux Parisiens et ne reculait devant rien dans l’optique de vraiment remonter au score en inscrivant le troisième (51e, 3-0). Plein d’espérance, les supporters et les joueurs ont cru à l’exploit, jusqu’au but de Cavani qui a réduit l’écart et éliminé le Barça qui devait inscrire trois buts afin d’espérer poursuivre dans la prestigieuse compétition européenne (63e, 3-1).

Mais Neymar s’est chargé de faire le reste du travail. L’attaquant brésilien a inscrit deux buts en l’espace de trois minutes, dont un sur penalty. Miracle (5-1, 89e, 92e). Avec le score cumulé de 5-5, le PSG se qualifiait grâce à un but inscrit à l’extérieur. Cependant, la rencontre n’était pas fini puisque l’impossible se produisit avec le sixième but du FC Barcelone inscrit par Sergi Roberto dans le temps additionnel (96e, 6-1). Le milieu de terrain issu de la Masia a réduit en poussière l’espérance et le rêve parisien pour offrir aux siens la qualification en quarts et la remontada historique que ces derniers attendaient.