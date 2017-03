Barça v PSG (20h45) : Vers une remontée historique ?

La tension monte de plus en plus dans les rues de Barcelone et notamment chez les supporters catalans qui ont l’espoir de se qualifier ce mercredi soir. Le PSG se déplace au Camp Nou, pour le compte des huitièmes de finales retour de Ligue des Champions. Les hommes de Luis Enrique qui se sont inclinés 4-0 au Parc des princes quelques semaine plus tôt, devront réaliser un grand match sans encaisser et marquer cinq buts pour obtenir leurs tickets pour les quarts.

Un tifo sera dressé à l’occasion de la rencontre accompagné de 80 000 drapeaux pour soutenir les blaugranas et réussir l’impossible. Le technicien asturien va expérimenter son nouveau système 3-4-3 face à ceux d’Unai Emery, qui connaît assez bien ces derniers.

Le 11 probable du FC Barcelone: Ter Stegen; Mascherano, Piqué, Umtiti; Busquets, Rakitic, Jordi Alba Iniesta; Messi, Suarez, Neymar.

Le 11 probable du PSG: Trapp; Meunier, Marquinhos, Thiago Silva, Kurzawa; Verratti, Rabiot, Matuidi, Di Maria, Cavani, Draxler.