Barça v Osasuna, 7-1 : Festival de doublé au Camp Nou & premier but de Mascherano

Le FC Barcelone est au plus haut de sa forme. Après la victoire des hommes de Luis Enrique dimanche soir lors du Clasico à Bernabéu (2-3), les blaugranas ont enchaîné contre Osasuna avec un festival de buts au Camp Nou, pour le compte de la 34ème journée de Liga.

Le match a été entièrement dominé par le Barça. Lors de la rencontre, trois joueurs ont pu s’offrir un doublé avec comme grande surprise, André Gomes. L’ancien milieu de terrain de Valence semble avoir enfin pris confiance et s’est enfin lâché sur le terrain ce mercredi soir. Son ex-coéquipier Paco Alcacer a lui aussi eu sa part du gâteau, suivi de Messi qui inscrit son deuxième doublé en deux matchs. La plus grande surprise ? C’est le but de Mascherano. Son premier but sous les couleurs du FC Barcelone après avoir disputé 319 matchs. Sept saisons après. Rakitic a été assez généreux avec l’Argentin en lui offrant le penalty du 6-1, lui qui refusait auparavant de les tirer.

Grâce à cette victoire, les barcelonais mettent la pression aux merengues, qui se déplacent ce mercredi soir à Riazor.