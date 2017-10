Barça v Olympiakos, 3-1 : Messi célèbre son centième but !

Le FC Barcelone s’est imposé ce mercredi soir 3-1 au Camp Nou contre l’Olympiakos Pirée, pour le compte de la troisième journée de Ligue des Champions. Les blaugranas enchaînent les victoires en compétition européenne et Messi célèbre son centième but en Champion’s League.

Les hommes d’Ernesto Valverde n’ont pas réalisé la meilleure entame de match et pourtant, l’ont finalement bien achevé. Nikolaou ouvrait le score pour Barcelone contre son camp et donnait un avantage aux Catalans. Après une baisse de rythme, le but du break est refusé pour les Barcelonais après un but de Piqué sur une belle passe de Deulofeu (41e). Le défenseur centrale qui avait déjà fait une main intentionnelle en début de rencontre et non content du refus de son but a écopé d’un deuxième carton jaune, puis d’une expulsion, laissant ses coéquipiers à 10 contre 11 (43e). Une première période compliquée donc pour les joueurs locaux. C’est en deuxième période que Messi libérait ses coéquipiers et prenait l’avantage sur une belle frappe limpide et croisée enroulée du gauche (64e). L’attaquant argentin inscrivait son centième but en Ligue des Champions. Dans la foulée, et sur un énième festival de Messi, a droite de la surface, Digne est alerté au second poteau et crucifie Proto d’une frappe limpide et croisée dans le filet intérieur.

En fin de rencontre, Nikolaou se rachetait après son but contre son camp en réduisant l’écart avant le coup de sifflet final pour les Grecs (90e), sur un corner détourné par le défenseur d’une tête lobée. Avec cette troisième victoire, le FC Barcelone conserve sa place de leader avec neuf points, devant la Juventus qui en compte six.