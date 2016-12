Barça v Malaga, (0-0) : Un arbitrage douteux pour les deux formations

Le FC Barcelone et Malaga se sont pulvérisés (0-0) cet après-midi sur la pelouse du Camp Nou, pour le compte de la treizième journée de Liga.

Ce fut un match qui a fait et fera polémique ce week-end suite à un arbitrage douteux de De Burgos. Le Barça était amputé de sa MSN avec les absences de Suarez (suspendu) et Messi à la dernière minute pour cause de vomissements, laissant place au trio Neymar, Paco et Arda Turan.

L’arbitre n’a pas été inspiré ce soir avec deux penaltys non sifflés au cours du match, un but valide de la part de Piqué refusé pour position de hors jeu du côté des Catalans, ainsi que deux expulsions andalouses (D.Llorente, Juan Carlos), qui pouvaient se solder d’un simple jaune. Si le match a été rythmé par de nombreuses occasions barcelonaises, le gardien de but de Malaga Kameni, a été exceptionnel, laissant sa cage inviolée et réalisant des arrêts inimaginables.

Les blaugranas n’ont pas pu prendre l’avantage sur le Real Madrid avant le derby madrilène qui aura lieu ce samedi soir à 20h45.