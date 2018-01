Barça v Levante, 3-0 : Les Blaugranas déroulent au Camp Nou !

Le leader conserve sa place. Le FC Barcelone s’est imposé ce dimanche après-midi (3-0) contre Levante, pour le compte de la 18ème journée de Liga. Les hommes d’Ernesto Valverde comptent ainsi neuf points d’avance sur le dauphin, avant que le Real Madrid ne se déplace ce soir, pour affronter le Celta Vigo.

Avant de présenter la nouvelle recrue au Camp Nou lundi, l’arrivée de Philippe Coutinho a suscité un sacré engouement chez les supporters blaugranas, qui est devenu le troisième joueur le plus cher du monde. Leo Messi a ouvert le score après douze minutes de jeu sur une belle volée qui nettoyait la lucarne (12e, 1-0). Luis Suarez inscrivait le second but sur une reprise déviée avant la pause (38e, 2-0). Enfin, Paulinho continue d’exploser son compteur grâce à un caviar de Messi dans les arrêts de jeu (90+3) face à une équipe de Levante lessivée en fin de rencontre. Ainsi, le Barça s’est imposé à domicile sans difficulté et conserve sa place du haut de tableau et son avance.