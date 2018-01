Barça v Levante (16h15) : Les compositions, Dembélé et Mascherano titulaires

C’est le retour de La Liga pour le FC Barcelone, qui affronte Levante cet après-midi, au Camp Nou. Après le grand triomphe à Bernabéu en décembre (0-3), les hommes de Valverde avaient concédé le match nul contre le Celta Vigo (1-1), en Copa del Rey mercredi dernier.

La grande surprise de Valverde est la titularisation d’Ousmane Dembélé qui était de retour déjà en Copa del Rey, entré en jeu en fin de rencontre. Ce sera l’occasion pour l’international français de retrouver Messi et Suarez en attaque, qui avaient été laissés au repos en Copa. Mascherano a également signé son retour en défense, lui qui avait été blessé pendant plusieurs semaines. Le technicien espagnol en a ainsi profité pour laissé Piqué au repos. De plus, le club a officialisé l’arrivée de Philippe Coutinho samedi soir et ce dernier devrait vêtir le maillot blaugrana lors du prochain match. Avant cela, l’attaquant brésilien sera d’abord présenté lundi, au Camp Nou.

Les compositions

FC BARCELONE: Ter Stegen; Sergi Roberto, Mascherano, Vermaelen, Aba; Paulinho, Rakitic, Iniesta; Messi, Suárez y Dembélé.

LEVANTE: Oier; Moore, Cabaco, Postigo, Luna, Lerma; Lukic, Doukouré, Jason, Boateng; Ivi.