Barça v Leganes (20h45) : Lucho n’a pas plus droit à l’erreur

Dur d’oublier l’humiliation choc dont à souffert le FC Barcelone face au PSG (4-0) mardi dernier pour le compte des huitièmes de finale de Ligue des Champions aller au Parc des Princes. Le technicien asturien Luis Enrique est désormais sur la sellette après avoir enchaîné de nombreuses prestations qui n’ont pas été à la hauteur.

Ce dimanche soir, le Barça est de retour au Camp Nou et reçoit Leganes pour le compte de la 21ème journée de Liga. La victoire du Real Madrid et du FC Séville samedi ont mis encore plus de pression sur leur adversaire catalan. Ces derniers devront réagir et rapidement afin d’espérer prétendre toujours au titre de la Liga, malgré le grand écart creusé par le Real Madrid. Busquets et Piqué ne seront pas présent ce soir pour cause de sanction alors que Mascherano, Arda Turan et Aleix Vidal sont blessés. Le coach devrait jouer avec une défense à trois et devra innover au milieu de terrain. Le jeune joueur formé à la Masia Aleña, a été convoqué.

Le 11 probable du Barça: Ter Stegen; Sergi Roberto, Umtiti, Mathieu, Digne; Iniesta, André Gomes, Rakitic, Messi, Suarez, Neymar

Le 11 probable de Leganes: Herrerin; Rico, Insu, Mantovani, Diaz, Gabriel Pires, Bueno, Martin, Szymanoski, Samu Garcia, Guerrero.