Barça v Las Palmas, 5-0 : Le Barça déroule, Aleix Vidal donne tort à Luis Enrique

Seulement une semaine après avoir concédé le nul face à Villarreal (1-1) en Liga, le FC Barcelone a déroulé au Camp Nou contre Las Palmas (5-0) ce samedi pour le compte de la 18ème journée de Liga.

Luis Enrique a fait beaucoup de changements face aux Canariens. Iniesta, Rakitic et Neymar étaient tous les trois sur le banc lors du coup d’envoi tandis que Aleix Vidal était aligné après plusieurs absences du latéral qui ne dispose pas de la confiance de son coach. Il a fallu 14 minutes à Luis Suarez sur un centre en retrait de Gomes sur un plat du pied puissant (14e, 1-0). Après maintes occasions procurées par les blaugranas, Lionel Messi doublait la mise en deuxième mi-temps (52e, 2-0). Quelques minutes plus tard, l’attaquant uruguayen inscrivait un doublé et creusait l’écart face à Las Palmas (57e, 3-0). Deux minutes plus tard, Turan corsait l’addition bien servi par Suarez pour la quatrième but (59e, 4-0). Pour conclure le tout, Aleix Vidal inscrivait le but de la Manita et permettait au Barça de signer un large succès pour revenir provisoirement à deux points du Real Madrid et dépasser le FC Séville.

Après la rencontre, Luis Enrique a admis qu’il s’était trompé au sujet du latéral droit Aleix Vidal, qu’il a exclu des convocations à plusieurs reprises : “Aleix Vidal a donné tort à son entraîneur. J’en suis ravi. Il réalisé un gros match ! Il a démontré qu’il était prêt à se battre”, a déclaré le technicien catalan aux médias espagnols.