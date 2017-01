Barça v Las Palmas (16h15): Piqué laissé au repos, Aleix Vidal de retour

Luis Enrique a laissé Gérard Piqué et Sergi Roberto pour la réception de Las Palmas ce samedi à 16h15 pour le compte de la 18ème journée de Liga. Denis Suarez n’a pas été convoqué non plus, alors qu’Aleix Vidal, André Gomes et Mathieu ont fait leur retour.

Le latéral droit espagnol qui n’avait pas été convoqué depuis un moment devrait être aligné dans le onze face aux Canariens.

Les convoqués: Ter Stegen, Cillessen, Rakitic, Sergio Busquets, Arda, Iniesta, Suárez, Messi, Neymar, Rafinha, Mascherano, Alcácer, Alba, Digne, André Gomes, Aleix Vidal, Umtiti et Mathieu.