Barça v Juventus, 3-0 : Un grand Messi !

Belle soirée au Camp Nou. Le FC Barcelone s’est imposé 3-0 face à la Juventus pour le compte des phases de poules de Ligue des Champions. Une prestation qui a été solide pour les Catalans qui avaient été éliminés par les Italiens en quarts de finale la saison passée.

Ce soir, Ousmane Dembélé était prêt, et surtout titulaire pou la première fois aux cotés de Messi et Suarez. Le jeune attaquant s’était montré décisif lors du précédent match en championnat face à l’Espanyol, en ayant délivré une passe décisive à la Pulga dès son entrée. L’Argentin ouvrait le score une nouvelle fois servi par l’international français et appuyé par Suarez qui s’est conclut d’une belle frappe croisée (40e, 1-0). Après la pause, Rakitic s’emparait d’un ballon dégagé en catastrophe par Stuaro.. et but (57e, 2-0). Les Italiens vaincus, encaissaient un troisième et dernier but sur un sublime but inscrit par Messi, doublé ! (70e, 3-0). Allegri a du faire face a beaucoup d’absents ce soir mais devrait revenir plus fort au retour. Les Blaugranas eux, ont pu prendre l’avantage et se tester dans la compétition. Un succès et une belle entame !