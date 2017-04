Barça v Juventus (20h45): Vers une deuxième remontada

Le FC Barcelone veut tenter une nouvelle fois de marquer l’histoire avec une remontada historique, après celle du PSG quelques semaines plus tôt (6-1). Les blaugranas reçoivent la Juventus ce mercredi soir, pour le compte des quarts de finale retour de Ligue des Champions. Les hommes de Luis Enrique ont souffert d’une défaite sévère à Turin (3-0) lors du match aller, ce qui complique la tâche de ces derniers.

Le technicien asturien a déclaré la veille en conférence de presse que l’objectif était d’inscrire cinq buts et a foi en son équipe, qui avait prouvé qu’ils étaient capable d’en planter six en une soirée. Le schéma tactique qu’utilisera le coach de la formation catalane n’est toujours pas défini et on ne sait toujours pas si ce dernier compte utiliser son 3-4-3 ou le 4-3-3 classique face à la défense bianconera qui est assez difficile à passer. Blessé le week-end dernier, Dybala auteur d’un doublé à l’aller est finalement convoqué par Allegri pour jouer ce soir au Camp Nou. Celui dont le retour est tant attendu est Dani Alves qui a publié la veille une photo embrassant l’écusson du FC Barcelone..

Le 11 probable du FC Barcelone: Ter Stegen; Alba, Umtiti, Piqué, Sergi Roberto; Iniesta, Rakitic, Busquets, Messi, Neymar, Suarez.

Le 11 probable de la Juventus: Buffon; Alves, Bonucci; Chiellini, Sandro; Khedira, Pjanic; Cuadrado, Dybala, Mandzukic; Higuaín.