Barça v Juventus (20h45) : Des rotations et une revanche à prendre !

Le grand choc du groupe D ! Le FC Barcelone reçoit la Juventus au Camp Nou, pour le compte des phases de poules de Ligue des Champions ce mardi soir à 20h45. Les Blaugranas ont l’opportunité de confirmer leur belle entame de championnat face au club de la Vieille Dame. Valverde a récupéré Sergi Roberto et pourrait débuter ce soir au poste de latéral droit à la place de Semedo qui s’est montré convaincant lors du derby catalan. Ce sera un match de revanche en quelques sortes puisque les Italiens avaient éliminés les hommes de Luis Enrique dans la compétition la saison passée en quarts.

Des rotations devraient se faire et l’incertitude plane quant à la titularisation de Dembélé. Messi quant à lui s’est montré en grande forme en ayant inscrit un hat-trick contre l’Espanyol mais devra faire face au mur italien Buffon. Du côté du club italien, Allegri devra faire face à plusieurs absents: Cuadrado sanctionné alors que Howedes, Khedira, Mandzukic, Bonucci, Chiellini et Marchisio sont blessés. Les Italiens ont été amputés de plusieurs joueurs lors du mercato en perdant Bonucci, Lemina et Zaza. A la même heure, les autres adversaires du groupe D, l’Olympiakos ainsi que le Sporting de Lisbonne s’affronteront en Grêce.

Le 11 probable du Barça : Ter Stegen; Sergi Roberto, Umtiti, Piqué, Alba; Rakitic, Busquets, Iniesta; Messi, Suarez, Dembélé.

Le 11 probable de la Juventus: Buffon; Barzagli, Benatia, Rugani, A.Sandro; Pjanic, Matuidi; D.Costa, Dybala, Sturaro; Higuain.