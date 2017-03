Barça v Gijon, 6-1 : Festival de buts au Camp Nou !

Fiesta au Camp Nou ce mercredi contre le Sporting Gijon ! Les Catalans se sont imposés pour le compte de la 25ème journée de Liga (5-1) sans avoir été mis en difficultés par leurs adversaires.

Luis Enrique a de nouveau opté pour le fameux 3-4-3 qu’il avait expérimenté contre l’Atlético Madrid dimanche dernier avec Rafinha et Denis Suarez cette fois-ci, en milieux excentrés, alors que Mascherano, Umtiti et Alba occupaient une défense à trois.

Messi ouvrait le score pour Barcelone seulement après dix minutes de jeu sur une sublime passe de son compatriote argentin Mascherano (10e, 1-0) et devient meilleur buteur de la Liga avec 21 réalisations en 22 apparitions. Les Blaugranas ont déjà annoncé la couleur en début de rencontre et il n’a fallu qu’une minute pour que Rodriguez double la mise pour les Catalans sur un but marqué contre son camp (11e, 2-0). Ce fut une première période très riche en occasions et en buts. Castro réduisait le score dans la foulée pour le Sporting (22e, 2-1), alors que Suarez creusait de nouveau l’écart juste avant la pause (28e, 3-1).

En deuxième période, c’est Paco Alcacer qui redonnait le rythme pour Barcelone sur une contre-attaque rapide et une combinaison avec Messi (51e, 4-1). Le technicien asturien en a profité pour effectuer ses changements et reposer ses joueurs en prévision de la Ligue des Champions qui se dispute dès la semaine prochaine. Après un bon coup-franc obtenu par Rakitic, Neymar projettait le ballon d’une frappe enroulée qui nettoyait la lucarne de Cuellar (67e, 5-1). L’international croate très généreux ne s’en est pas arrêté là, et scellait la rencontre avec un sixième but (88e, 6-1) sur une belle combinaison avec Sergi Roberto.

Cette victoire permettait aux Catalans d’enchaîner une cinquième victoire consécutive en championnat et de mettre la pression sur le Real Madrid toujours leader qui reçoit ce mercredi soir Las Palmas (21h30) à Bernabéu.