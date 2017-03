Barça v Gijon (19h30) : Gagner pour mettre la pression au leader

Le FC Barcelone reçoit le Sporting Gijon au Camp Nou ce mercredi, pour le compte de la 25ème journée de Liga. Un match important pour les hommes de Luis Enrique qui cherchent à remporter pour la première fois en 2016/17, cinq victoires consécutives en Liga.

A ce stade de la compétition, les trois points demeurent plus qu’importants, et notamment pour mettre la pression au leader, le Real Madrid, qui jouera le lendemain contre Las Palmas à Santiago Bernabéu. Le technicien asturien pourrait de nouveau effectuer des rotations et maintenir le système utilisé contre l’Atlético Madrid (3-4-3) avec pour idée d’avoir la possession du ballon la majeur partie de la rencontre. Ce sera l’occasion également pour le brésilien Douglas, d’effectuer son retour au Camp Nou, après avoir été prêté jusqu’en fin de saison à Gijon.

Le 11 probable du FC Barcelone : Ter Stegen; Sergi Roberto, Piqué, Mascherano, Alba; André Gomes, Busquets, Denis Suarez; Messi, Neymar, Suarez.

Le 11 probable du Sporting Gijon : Cuellar; Lora, Babin, Amorebieta, Elderson; Douglas, Vesga, Nacho Cases, Isma Lopez; Xavi Torres, Duje Cop