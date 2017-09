Barça v Espanyol, 5-0 : Manita et leaders !

Belle soirée au Camp Nou pour les supporters du FC Barcelone! Les hommes d’Ernesto Valverde se sont imposés 5-0 face à l’Espanyol pour le compte de la troisième journée de Liga. Un derby entièrement maîtrisé par le Barça.

Lionel Messi s’est montré en grande forme après s’être offert un triplé, son premier de la saison. Ousmane Dembélé qui a fait ses débuts sous le maillot catalan, s’est montré décisif lors de son entrée et a délivré un caviar à Luis Suarez. Enfin, Gérard Piqué a eu sa part du gâteau et à participé à la fête en ayant inscrit un but, sur une reprise imparable du cuir après un corner tiré par Rakitic. Un festival de buts qui projette les blaugranas à la première place du classement, toujours invaincus.