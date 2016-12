Barça v Espanyol, 4-1 : Les Blaugranas remportent le derby, fiesta au Camp Nou !

Le FC Barcelone s’est imposé 3-0 contre l’Espanyol pour le compte de la seizième journée de Liga. C’était un derby qui permettait à Luis Enrique d’affronter son ancien coéquipier du Real Madrid Quique Sanchez Flores, avec qu’il n’était pas en très bon termes.

L’ouverture du score de Suarez après vingt minutes de jeu , a donné le tempo aux blaugranas qui se sont montrés assez créatifs sur leur pelouse du Camp Nou. L’Uruguayen sur une offrande d’Iniesta marquait d’un petit ballon croisé au sol (18e, 1-0).

En deuxième période, coup du pour les Pericos qui perdaient leur gardien de but Diego Lopez touché par Suarez venu heurter le portier espagnol qui s’ouvrait le genou et cédait sa place quelques minutes après à Roberto Jimenez (53e).

Iniesta ne cessait de faire opérer sa magie en éliminant trois adversaires pour ensuite laisser Messi en passer cinq, tenter une frappe finalement détournée et reprise par Suarez qui inscrivait un doublé (69e, 2-0). Il n’a fallu que deux minutes pour que La Pulga offre à Jordi Alba le troisième but de la rencontre et de prendre le large. David Lopez réduisait l’écart sur une superbe ouverture de l’ancien valencien Piatti dans la profondeur pour Gérard et envoyait son tir du gauche en pleine lucarne (79e, 3-1).

En fin de rencontre, Messi qui était l’auteur d’un grand match ce dimanche soir a vu ses efforts récompensés en inscrivant le dernier but de ce derby dans le temps additionnel (90e, 4-1). L’attaquant argentin sur une belle action avec Suarez reprend le cuir d’une demi-volée du gauche sans contrôle et qui terminait dans les filets de Roberto Jimenez.