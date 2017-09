Barça v Eibar (22h00) : Ne pas perdre le fil

Le FC Barcelone a enchaîné jusqu’à présent les bonnes prestations et a remporté son dernier match in-extremis contre Getafe 2-1, grâce à un but de Paulinho en fin de match. Les Blaugranas affrontent ce mardi soir Eibar pour le compte de la cinquième journée de championnat et souhaitent poursuivre les bon résultats.

Ernesto Valverde a du faire face à un gros coup dur le week-end dernier avec la blessure de Dembélé, qui a été opéré aujourd’hui avec succès, et qui sera éloigné des terrains pendant près de trois mois et demi. Arrivé cet été, l’attaquant français qui a débuté et bien entamé le championnat ne pourra pas poursuivre tout de suite. Ainsi ce soir, le technicien espagnol devrait aligner Denis Suarez ou Gerard Deulofeu aux côtés de Messi et Suarez, avec Paulinho derrière. Le milieu de terrain brésilien avait réalisé une bonne prestation contre le club madrilène. Du côté d’Eibar, les Basques sont perchés à la 13ème place du classement et tenteront de faire tomber l’ogre catalan au Camp Nou.

Le 11 probable du FC Barcelone : Ter Stegen; Semedo, Piqué, Mascherano, Alba; Iniesta, Busquets, Paulinho; Messi, Suarez, Denis.

Le 11 probable d’Eibar: Dmitrovic; Arbilla, Oliveira, Galvez, José Angel; Capa, DAni Garcia, Escalante, Inui; Enrich, Charles.