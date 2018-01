Barça v Celta Vigo, 5-0 : Manita et qualification en quarts !

Festival de buts au Camp Nou ! Après avoir été tenus en échec lors du match aller (1-1) à Balaídos, le Barça s’est imposé 5-0 ce jeudi soir face au Celta Vigo lors des huitièmes de finales retour de Copa del Rey.

Les hommes d’Ernesto Valverde se sont imposés sans difficulté sur leur pelouse grâce à un doublé de Messi (13e, 15e). Jordi Alba s’est également offert un but (28e) avant que Suarez n’achève les Galiciens en première période avec un score de (4-0, 31e). En fin de rencontre Rakitic inscrivait le but de la manita (87e, 5-0). Une équipe en très grande forme et score très lourd pour Celta. Le Barça obtient ainsi sa qualification en quarts de finales de Copa del Rey.

Les équipes qualifiées : Atletico Madrid, Deportivo Alavés, FC Valence, FC Séville, Leganés, FC Barcelone, Real Madrid, Espanyol Barcelone.