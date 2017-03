Barça v Celta Vigo, 5-0 : Les Blaugranas veulent croire à la remontada !

Cinq buts sans encaisser, c’est le score exact que doit obtenir le FC Barcelone, pour espérer se qualifier en quart de finales de Ligue des Champions contre le PSG mercredi soir. Mais pour l’heure, les Blaugranas ont infligé une manita au Celta Vigo ce samedi soir, pour le compte de la 26ème journée de Liga avant de recevoir les parisiens au Camp Nou dans quelques jours pour l’opération “remontada”.

L’adversaire n’est pas similaire certes, mais les hommes de Luis Enrique ont repris confiance en déroulant, grâce notamment à Messi et Neymar qui étaient dans une forme phénoménale au Camp Nou. L’attaquant argentin a inscrit un doublé (24e, 64e) et le Brésilien un sublime bijou avant la pause (40e). Le collectif était bien présent ce soir et grâce à ça, le défenseur français Samuel Umtiti, a pu inscrire son tout premier but sous les couleurs du FC Barcelone après son arrivée l’été dernier (61e). Rakitic a également inscrit son deuxième but en deux matchs (57e). Dans la foulée, Iniesta a fait son entrée en seconde période, alors que le technicien asturien sortait Neymar pour le reposer.

Grâce à cette victoire, le FC Barcelone garde espoir pour la rencontre de mercredi contre les hommes d’Unai Emery, après avoir perdu 4-0 à l’aller. Un match qui sera d’autant plus riche en intensité et difficile.