Barça v Celta Vigo, 2-2 : Frustration au Camp Nou

Le FC Barcelone et le Celta Vigo se sont neutralisés ce samedi après-midi sur le score de 2-2 au Camp Nou pour la 14 eme journée de Liga et enchaîne un deuxième match nul consécutif après celui de Valence.

Le leader a été tenu en échec par l’équipe galicienne qui a su tenir le score jusqu’au coup de sifflet final. Iago Aspas ouvrait le score sur une passe de Wass repris à bout portant par l’attaquant (21e, 0-1). Les Blaugranas ont vite réagis grâce à une belle occasion entre Messi et Paulinho. L’Argentin permettait aux siens d’égaliser dans la foulée (23e, 1-1). En seconde période, Suarez offrait le but du 2-1 sur un beau mouvement à 3 entre l’Uruguayen, Alba et Messi. Le lateral centrait pour Suarez qui reprenait le cuir (63e, 2-1). Peu de tmeps après Maxi Gómez égalisait et sur cette dernière action, Samuel Umtiti s’est blessé et devrait être absent des terrains pendant deux mois (70e). Un match nul qui tombe mal puisque le Barça peut laisser Valence revenir à seulement deux points ce week-end…