Barça v Bétis, 2-0 : Le Barça assure sa première au Camp Nou

Au terme de cette première journée du championnat espagnol, le Barça s’impose pour son premier match à domicile contre le Bétis, 2 à 0, malgré des temps difficiles.

Tandis que l’après Neymar s’annonce plus compliqué que prévu, c’est un Barça dans la tourmente qui tente peu à peu de se reconstruire. Après avoir laissé filer la Supercoupe au profit du Real Madrid, c’est une équipe de Barcelone remodelée qui entame la compétition.

Avant d’arriver à une victoire non déméritée, l’équipe d’Ernesto Valverde est timide et empruntée durant la première demi-heure de jeu. La faute peut-être à des absences notables, notamment celles de Suarez et Iniesta blessés. Plus séduisants que face aux Madrilènes, les Blaugrana grâce à de belles performances individuelles arrivent rapidement à faire le break.

En attendant l’arrivée de Dembele, Deulofeu pur produit de la Masia revenu à la maison cet été continue de faire ses preuves. Le remplaçant de Neymar est à l’origine des deux buts de la rencontre. Pour l’ouverture du score alors que Messi percute plein axe avant de décaler sur la droite, Deulofeu centre, Messi prolonge mais c’est Tosca qui dévie dans son propre but (37e). Les Sévillans pris à la gorge, à peine deux minutes plus tard, Deulofeu sert parfaitement Sergi Roberto seul au point de penalty, qui conclut du plat du pied.

Au retour des vestiaires et malgré l’envie des Sévillans de faire basculer le match, les Catalans multiplient les occasions. Si Messi avec des frappes magistrales vient effrayer Adan dans sa cage, le score restera de 2 à 0. C’est un Barça combatif mais encore peu créatif qui se rassure quelque peu, dans l’attente de l’arrivée de nouvelles recrues. Une victoire qui redonne de la joie à une ville marquée par les récents attentats.