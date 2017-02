Barça v Atlético Madrid, 1-1 : Le FC Barcelone se qualifie en finale !

Cela n’a pas été simple pour les hommes de Diego Simeone qui ont lutté jusqu’au bout sans succès pour le compte de la demi-finale retour de Copa del Rey au Camp Nou, face au FC Barcelone. Le scénario du match fut incroyable avec total de trois cartons rouges distribués au cours de la rencontre ce mardi soir, un penalty manqué ainsi que deux buts refusés. Le FC Barcelone s’est néanmoins qualifié dans la difficulté sur un score cumulé de 3-2 au Camp Nou.

Luis Enrique a choisi de laisser Iniesta et Busquets sur le banc, tandis que Rakitic, Denis Suarez et André Gomes occupaient débutaient au milieu de terrain. C’est Luis Suarez qui ouvrait le score sur une frappe de Messi repoussée par Moya et récupérée par l”attaquant uruguayen juste avant la pause (43e, 1-0). Les colchoneros avaient bien entamés cette première période avant de lever le pied lors du dernier quart d’heure.

Les plans du technicien catalan ont été bouleversés puisque Sergi Roberto qui allait céder sa place recevait un deuxième carton jaune pour un pied dangereux et parfaitement inutile devant Filipe Luis (57e, 1-0). Dans la foulée, Griezmann parvenait à tromper Cillessen d’une belle frappe croisée, mais son but a été refusé pour position de hors-jeu, de manière incompréhensible (59). La fin de rencontre fut très intense, notamment avec l’expulsion logique de Yannick Carrasco qui écopait de son deuxième carton jaune fauchant Arda Turan. Busquets et Andres Iniesta ont effectué leur entrée 20 minutes avant le coup de sifflet finale pour mieux fluidifier le milieu de terrain. L’Atlético Madrid a enchaîné plusieurs occasion en fin de rencontre, dont le penalty manqué de Kevin Gameiro (80e), sifflé pour un mauvais tacle de Piqué sur l’international français. Ce dernier se rachète quelques minutes après en inscrivant un magnifique but, bien servi par son compatriote, Griezmann (83e, 1-1). Luis Suarez pensait avoir redonné l’avantage aux siens mais s’est vu refuser son but pour position de hors-jeu (85e). L’Uruguayen qui jouait des coudes avec Koke recevait dans les arrêts de jeu son deuxième carton jaune, se faisant expulser à son tour et manquera la finale le 27 mai prochain. En infériorité numérique, le Barça s’est fait peur en fin de rencontre après que l’arbitre est ajouté cinq minutes de temps additionnel. Les Catalans connaîtront leur adversaire demain, et affronteront soit le Celta Vigo, ou le Deportivo Alaves.