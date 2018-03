Barça v Atlético (16h15) : Gagner à tout prix

Si le FC Barcelone a creusé l’écart avec le Real Madrid, l’Atlético Madrid se rapproche dangereusement du leader catalan. Ce dimanche après-midi, les hommes d’Ernesto Valverde reçoivent ceux de Diego Simeone au Camp Nou, pour le compte de la 27ème journée de Liga.

L’Atlético Madrid est à cinq points du Barça et pourrait n’être que deux, en cas de victoire. Le Barça n’a plus droit à l’erreur si le club catalan espère poursuivre sur sa belle lancée à deux mois de la fin du championnat. Le 11 de gala devrait être aligné du côté de Barcelone avec le retour de Umtiti et Piqué en charnière centrale. Simeone devrait opter pour une doublette Griezmann-Costa en attaque.

Le 11 probable du FC Barcelone : Ter Stegen; Alba, Umtiti, Piqué, S.Roberto; Iniesta, Busquets, Rakitic, Coutinho; Suarez, Messi.

Le 11 probable de l’Atletico Madrid : Oblak; Vrsalijko, Gimenez, Godin, Filipe; Koke, Thomas, Gabi, Saul; Griezmann, Costa.