Barça v Athletic Bilbao, 3-1 : Messi offre la qualification aux siens

Avec souffrance, les blaugranas ont obtenu leur ticket de qualification au prochain tour de Copa del Rey ce mercredi face à l’Athletic Bilbao (3-1), pour le compte des huitièmes de finale retour. Tens en échec sur la pelouse de San Mames à l’aller (2-1), le FC Barcelone n’avait pas droit à l’erreur cette fois-ci devant son public au Camp Nou et devait impérativement s’imposer face aux basques.

Luis Enrique a effectué quelques changements en alignant le gardien de but Cillessen de retour de blessure et Rafinha préféré à Rakitic qu’il a fait entrer en fin de rencontre. Du côté des basques, Raul Garcia et Iturraspe qui ont écopé d’un carton rouge à l’aller ne pourrait pas disputer la rencontre, tandis que le buteur Aduriz, débutait sur le banc. Suarez ouvrait le score pour le Barça bien servi par Neymar (35e, 1-0), permettant d’égaliser sur le score cumulé 2-2 et mettre les compteurs à zéro. Peu de temps après la pause, Neymar inscrivait le deuxième sur penalty, trois mois après son dernier but (48e, 2-0). Sur une faute de Sergi Roberto au marquage, Saborit égalisait pour l’Athletic Bilbao, revenant ainsi dans la course (51e,2-1).

Lors du dernier quart-d’heure, le Barça multipliait les occasions mais sans succès. C’est Messi qui débloquait la situation sur un coup franc frappé plein axe qui venait heurter le poteau droit adverse, avant de terminer sa course dans les filets (78e, 3-1). Un but important inscrit par l’Argentin qui offrait la qualification aux siens. Le Barça retrouvait le goût de la victoire pour sa toute première victoire de l’année 2017 et se qualifiait pour les quarts de finale de Coupe du roi. Le tirage au sort aura lieu dès vendredi à midi.