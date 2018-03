Barça v Athletic Bilbao, 2-0 : Les Blaugranas se rapprochent du titre…

De semaine en semaine, le FC Barcelone se rapproche du titre. Les hommes d’Ernesto Valverde se sont imposés ce dimanche après-midi 2-0 au Camp Nou, invaincus depuis le début de saison.

Paco Alcacer ouvrait le score après seulement huit minutes de jeu du pied droit grâce à une belle passe de Jordi Alba (1-0, 8e). En seulement une mi-temps, les Catalans ont plié la rencontre puisque Messi inscrivait le deuxième but de la rencontre et son 25ème en championnat d’une magnifique frappe croisée à ras-de-terre (30e, 2-0). Kepa avait pourtant réalisé deux belles parades face à l’Argentin mais s’est avoué finalement vaincu, tout comme ses coéquipiers qui traversent une mauvaise passe (12e, 26e). Paulinho et Coutinho ont trouvé le poteau et la barre transversale pourtant, mais n’ont pas su trouver le chemin des filets.

Une nouvelle victoire pour le FC Barcelone qui poursuit sa course au titre et consolide sa place de leader juste avant la trêve internationale.