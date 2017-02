Barça v Athletic, 3-0 : Des rotations efficaces avant la réception des colchoneros !

Le FC Barcelone s’est imposé ce samedi 3-0 contre l’Athletic, pour le compte de la 21ème journée de Liga. Luis Enrique a innové et effectué plusieurs rotations qui se sont avérées fructueuses, avec notamment la titularisation de Paco Alcacer à la place de Suarez en prévision de la demi-finale retour de Copa del Rey contre l’Atlético Madrid mardi. Le technicien asturien a également compté sur la présence d’Aleix Vidal et d’André Gomes face un onze de gala de l’Athletic Bilbao.

Paco Alcacer a ouvert le score pour les blaugranas sur une belle passe en retrait de Neymar (18e, 1-0). Le FC Barcelone s’est montré plus créatif avant la pause et a notamment creusé l’écart grâce à un but de Messi qui surprend Iraizoz sur un coup franc très excentré de la droite (40e, 2-0). Dès la reprise de la deuxième mi-temps, Luis Enrique a effectué un premier changement en faisant entrer Mascherano à la place de Gérard Piqué laissé au vestiaire, souffrant d’une surcharge musculaire à un adducteur selon un communiqué officiel du club. L’Athletic après maintes reprises n’a pas su transpercer les filets et Aleix Vidal corsait l’addiction en fin de rencontre d’une frappe croisée du gauche (68e, 3-0). Une belle victoire pour les Catalans qui ont su chercher les trois points à domicile sans difficulté, et juste avant la réception des colchoneros.

Le 11 de l’Athletic Bilbao: Iraizoz, De marcos, Yeray, Laporte, Balenziaga, Legue, San josé, Iturraspe, Raul Garcia, Muniain, Williams

Le 11 du Barça : Ter Stegen; Aleix Vidal, Umtiti, Piqué, Alba, Rafinha, André Gomes, Arda Tura, Neymar, Paco, Messi.