Barça v Athletic (21h15) : La qualification se disputera au Camp Nou

Les Blaugranas semblent être prêts à rattraper le coup ce soir. L’Athletic Bilbao se déplace à Barcelone ce mercredi pour le compte des huitièmes de finale retour de Copa del Rey, après s’être imposés 2-1 sur leur pelouse. Les hommes de Luis Enrique n’ont pas honoré leur présence lundi pour le gala annuel de la FIFA, pour motif : préparer la rencontre qui est prioritaire.

Prioritaire oui puisque après une défaite et un match nul en cette année 2017, le Barça n’a pas commencé cette dernière de la meilleure des manières. Du côté des basques, Iturraspe et Raul Garcia ne seront pas présents dans le 11 de ce soir aligné par Ernesto Valverde,après avoir écopé tout deux d’une suspension suite à un carton rouge reçu lors du match aller. Chez les blaugranas, Rakitic et Cillessen tandis qu’Aleix Vidal, Mathieu y André Gomes, ont été écartés.

Pour rester dans la compétition et espérer atteindre les quarts, les catalans n’auront pas droit à l’erreur ce soir au Camp Nou. Une qualification leur permettrait de sortir de cette mauvaise passe et de reprendre confiance.