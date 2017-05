Barça : Un Niçois proche de signer en Catalogne

C’est la course avant l’ouverture du mercato fin du mois. Depuis quelques jours, le FC Barcelone s’est intéressé de très près au niçois Jean Michaël Seri (25ans). Auteur d’une saison pleine avec l’OGC Nice, l’international ivoirien attise la convoitise des grands clubs européens.

Dernièrement, c’est le PSG qui est entré ans la course pour s’attacher les services du meneur de jeu et qui pourrait bloquer le club catalan dans l’avancement de son dossier. Selon Le Parisien, il s’agirait d’un contrat de quatre ans, que lui proposerait le club de la capitale française. Néanmoins, avec l’arrivée de Valverde au FC Barcelone, le Barça veut accélérer et avancer sur le dossier, de peur de n’être doublé par son concurrent du PSG. La course est lancée.